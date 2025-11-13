Orla Mining gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Orla Mining stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 378,7 Millionen CAD gegenüber 135,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

