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13.05.2026 06:31:29
Orla Mining hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Orla Mining hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,320 CAD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 157,49 Prozent auf 519,7 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 201,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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