UniCredit Aktie

UniCredit ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.11.2026 12:58:38

Orlopp rechnet noch in diesem Jahr mit Unicredit-Kontrolle

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank stellt sich nach Freigabe durch die EU-Kommission auf eine baldige Kontrollübernahme der italienischen UniCredit ein. "Im Moment sieht es so aus, als ob das Closing noch in diesem Jahr stattfindet", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp bei der "Euro Finance Week" in Frankfurt. Auf die Frage nach ihrer möglichen Ablösung antwortete die Managerin: "Erstmal sind wir da und wir haben vor, das Jahr sehr ordentlich zu Ende zu bringen." Den Rest müsse man sehen.

Kurz zuvor hatten die Brüsseler Wettbewerbshüter mitgeteilt, dass sie die Pläne der Unicredit zur Übernahme der Commerzbank billigen. Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken. Orlopp sagte, die Freigabe aus Brüssel sei keine Überraschung: "Was bedeutet das für uns? Erstmal gar nichts. Wir sind für unsere Kunden da. Das ist das, wofür wir einstehen, und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern."

Wie geht es weiter im Auslandsgeschäft?

In den laufenden Gesprächen mit der Unicredit gebe es einen "ganz starken Fokus auf das Firmenkundengeschäft, auf das internationale Netzwerk", sagte Orlopp. Unicredit-Chef Andrea Orcel hält das Auslandsnetz der Commerzbank für überdimensioniert. Insgesamt sieht die Unicredit, die in Deutschland bereits mit der Hypovereinsbank (HVB) aktiv ist, im Fall einer Übernahme Potenzial für Milliardeneinsparungen inklusive des Abbaus von etwa 7.000 Jobs. Orlopp sagte: "Ich gehe immer davon aus, dass alle Parteien im Sinn haben, für diese Bank Wert zu maximieren. Das muss einfach die Leitgabe sein."

Orcel hat angekündigt, dass er nach Vorliegen aller Genehmigungen für das erste Quartal 2027 eine außerordentliche Hauptversammlung bei der Commerzbank beantragen wird. Dort könnten mit Unicredit-Stimmen neue Vertreter in den Commerzbank-Aufsichtsrat geschickt werden, die in der Folge den Commerzbank-Vorstand neu besetzen./ben/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu UniCredit S.p.A.

mehr Analysen
11.11.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
10.11.26 UniCredit Kaufen DZ BANK
10.11.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
10.11.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

UniCredit S.p.A. 83,49 -0,42% UniCredit S.p.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen