Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
08.05.2026 15:09:12
Orlopp will den Preis treiben: Die Commerzbank-Chefin wird Unicredit nicht mehr los
Bettina Orlopp macht aus der Commerzbank eine Gewinn- und Dividendenmaschine. Damit steigt der Aktienkurs, die feindliche Übernahme durch Unicredit wird teurer. Doch Orlopp kann für ihre Bank bestensfalls noch eine Teilunabhängigkeit sichern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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