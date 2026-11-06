Ormat Technologies legte Quartalsergebnis vor

Ormat Technologies lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,390 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 275,1 Millionen USD – ein Plus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ormat Technologies 249,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at