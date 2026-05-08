Ormat Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ormat Technologies hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Ormat Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,660 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 403,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 229,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at