Ormat Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ormat Technologies gab am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,39 USD. Im letzten Jahr hatte Ormat Technologies einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 249,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ormat Technologies 211,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at