|
05.11.2025 06:31:28
Ormat Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ormat Technologies gab am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 0,39 USD. Im letzten Jahr hatte Ormat Technologies einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 249,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ormat Technologies 211,8 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!