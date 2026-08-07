Ormat Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ormat Technologies hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 258,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 234,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at