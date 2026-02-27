27.02.2026 06:31:29

Ormat Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ormat Technologies veröffentlichte am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ormat Technologies 0,670 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 276,0 Millionen USD – ein Plus von 19,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ormat Technologies 230,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,02 USD. Im Vorjahr hatte Ormat Technologies 2,04 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 989,54 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 879,65 Millionen USD erwirtschaftet worden.

