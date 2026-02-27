|
27.02.2026 06:31:29
Ormat Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Ormat Technologies veröffentlichte am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ormat Technologies 0,670 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 276,0 Millionen USD – ein Plus von 19,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ormat Technologies 230,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,02 USD. Im Vorjahr hatte Ormat Technologies 2,04 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 989,54 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 879,65 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.