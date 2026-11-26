Ormester Vagyonvedelmi Nyrt Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,00 HUF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 HUF je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 773,4 Millionen HUF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 800,0 Millionen HUF ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at