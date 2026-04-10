Ormester Vagyonvedelmi Nyrt Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ormester Vagyonvedelmi Nyrt Registered ließ sich am 07.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ormester Vagyonvedelmi Nyrt Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,00 HUF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 7,00 HUF je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 802,0 Millionen HUF, gegenüber 952,3 Millionen HUF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,78 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 8,00 HUF ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 28,00 HUF erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 3,25 Milliarden HUF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,60 Milliarden HUF umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at