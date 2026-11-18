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18.11.2026 06:31:28
ORO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ORO hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 29,54 JPY gegenüber 30,57 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 2,32 Milliarden JPY gegenüber 2,10 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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