ORO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ORO hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 30,57 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ORO 23,89 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 2,10 Milliarden JPY gegenüber 1,98 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at