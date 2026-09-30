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30.09.2026 06:31:29
Oroco Resource: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Oroco Resource äußerte sich am 28.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,020 CAD. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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