Orogen Royalties hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Orogen Royalties hat am 24.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,9 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 1,4 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at