Orogen Royalties stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Orogen Royalties hat am 24.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 77,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,7 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 2,1 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at