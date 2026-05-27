Orogen Royalties veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Orogen Royalties hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Orogen Royalties ein EPS von 0,040 CAD je Aktie vermeldet.

Orogen Royalties hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,4 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 69,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at