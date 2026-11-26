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26.11.2026 06:31:29
Orogen Royalties: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Orogen Royalties hat am 24.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Orogen Royalties hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,9 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 54,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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