Oron Group Investments präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Oron Group Investments hat am 18.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 ILS gegenüber 0,130 ILS im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 418,1 Millionen ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 501,3 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at