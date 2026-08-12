Orosil Smiths India: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Orosil Smiths India hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Umsatzseitig standen 4,4 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 49,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Orosil Smiths India 8,8 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at