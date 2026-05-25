Orosil Smiths India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Orosil Smiths India präsentierte in der am 23.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Orosil Smiths India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,50 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,200 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 5,1 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 79,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,59 INR, nach 0,150 INR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat Orosil Smiths India im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 5,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 26,48 Millionen INR. Im Vorjahr waren 28,07 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at