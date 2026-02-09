Orosil Smiths India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Orosil Smiths India hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,1 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 56,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Orosil Smiths India einen Umsatz von 2,6 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at