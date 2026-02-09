|
09.02.2026 06:31:29
Orosil Smiths India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Orosil Smiths India hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 INR erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,1 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 56,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Orosil Smiths India einen Umsatz von 2,6 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!