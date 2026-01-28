|
28.01.2026 06:31:29
Orosur Mining hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Orosur Mining hat am 26.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD gegenüber 0,010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!