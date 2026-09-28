28.09.2026 06:31:29

Orosur Mining vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Orosur Mining präsentierte am 25.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,030 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren 0,070 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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