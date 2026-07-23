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23.07.2026 06:31:29
Orrstown Financial Services informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Orrstown Financial Services hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 1,09 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Orrstown Financial Services im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 88,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 87,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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