Orrstown Financial Services legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Orrstown Financial Services lud am 27.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,710 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Orrstown Financial Services mit einem Umsatz von insgesamt 90,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,69 Prozent verringert.

Orrstown Financial Services hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,48 USD je Aktie gewesen.

Orrstown Financial Services hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 356,05 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 286,50 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at