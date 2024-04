Orrstown Financial Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Orrstown Financial Services hat am 24.04.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,880 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,870 USD je Aktie generiert.

Orrstown Financial Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 32,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at