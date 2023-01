Orrstown Financial Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Orrstown Financial Services hat am 25.01.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,910 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,597 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,25 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,91 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 126,58 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 116,13 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,15 USD und einen Umsatz von 126,53 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at