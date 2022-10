Orrstown Financial Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Orrstown Financial Services hat am 19.10.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,750 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Orrstown Financial Services 0,631 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 31,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Orrstown Financial Services 28,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at