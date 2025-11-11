|
Orságos Takar És Ker BK ON: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Orságos Takar És Ker BK ON hat am 08.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 1281,00 HUF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Orságos Takar És Ker BK ON noch ein Gewinn pro Aktie von 1204,00 HUF in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Orságos Takar És Ker BK ON 1 205,90 Milliarden HUF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1 100,70 Milliarden HUF erwirtschaftet worden.
