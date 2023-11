Orságos Takar És Ker BK ON: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Orságos Takar És Ker BK ON hat am 10.11.2023 die Bücher zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1151,00 HUF. Im Vorjahresviertel waren 701,00 HUF je Aktie erzielt worden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 809,99 HUF je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 536,87 Milliarden HUF für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at