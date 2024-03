Orságos Takar És Ker BK ON: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Orságos Takar És Ker BK ON hat am 08.03.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 860,00 HUF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 571,00 HUF je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 622,20 Milliarden HUF – das entspricht einem Zuwachs von 37,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 451,15 Milliarden HUF erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1014,78 HUF sowie einem Umsatz von 591,93 Milliarden HUF gerechnet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3695,00 HUF beziffert. Im Vorjahr hatte Orságos Takar És Ker BK ON 1245,99 HUF je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2 838,47 Milliarden HUF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4 232,38 Milliarden HUF ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 3694,52 HUF belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 2 195,17 Milliarden HUF gerechnet.

Redaktion finanzen.at