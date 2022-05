Orságos Takar És Ker BK ON gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Orságos Takar És Ker BK ON hat am 06.05.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 361,00 Milliarden HUF – ein Plus von 19,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Orságos Takar És Ker BK ON 301,13 Milliarden HUF erwirtschaftet hatte.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 266,00 HUF je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 345,22 Milliarden HUF geschätzt.

Redaktion finanzen.at