Orságos Takar És Ker BK ON präsentierte Quartalsergebnisse

Orságos Takar És Ker BK ON präsentierte am 13.03.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 451,15 Milliarden HUF umgesetzt, gegenüber 362,40 Milliarden HUF im Vorjahreszeitraum.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 351,58 HUF ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 439,66 Milliarden HUF erwartet.

Auf der Umsatzseite standen 1 656,57 Milliarden HUF in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1 313,10 Milliarden HUF umgesetzt.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1581,36 HUF und einen Umsatz von 1 634,84 Milliarden HUF in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at