Orsted hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Orsted hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,60 DKK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,89 DKK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 24,66 Milliarden DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,40 Milliarden DKK umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,80 DKK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 24,05 Milliarden DKK geschätzt.

Redaktion finanzen.at