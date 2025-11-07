Orsted hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Orsted hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,20 DKK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 6,67 DKK erwirtschaftet worden.

Orsted hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,18 Milliarden DKK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,16 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,198 DKK sowie einem Umsatz von 15,88 Milliarden DKK in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at