|
07.11.2025 06:31:29
Orsted hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Orsted hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,20 DKK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 6,67 DKK erwirtschaftet worden.
Orsted hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,18 Milliarden DKK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,16 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,198 DKK sowie einem Umsatz von 15,88 Milliarden DKK in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.