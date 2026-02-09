09.02.2026 06:31:29

Orsted Un hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Orsted Un stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Orsted Un ein Ergebnis je Aktie von -0,420 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,15 Prozent auf 3,11 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,034 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 3,09 Milliarden USD belaufen hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,100 USD eingefahren. Im Vorjahr waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Orsted Un in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,62 Milliarden USD im Vergleich zu 8,53 Milliarden USD im Vorjahr.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,359 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 11,00 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
