Orsted Un vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Orsted Un hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,76 Prozent auf 1,59 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Orsted Un 1,94 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 0,018 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 2,48 Milliarden USD umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at