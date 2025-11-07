|
07.11.2025 06:31:29
Orsted Un vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Orsted Un hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,76 Prozent auf 1,59 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Orsted Un 1,94 Milliarden USD umgesetzt.
Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 0,018 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 2,48 Milliarden USD umgesetzt wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!