Orsted: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Orsted lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,61 DKK. Im Vorjahresquartal hatten -8,780 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Orsted 19,98 Milliarden DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,68 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,658 DKK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 19,80 Milliarden DKK taxiert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,00 DKK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,220 DKK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 63,61 Milliarden DKK – ein Plus von 8,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Orsted 58,83 Milliarden DKK erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 6,92 DKK sowie einem Umsatz in Höhe von 69,92 Milliarden DKK gerechnet.

