Orthex legte Quartalsergebnis vor

Orthex lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 EUR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent auf 21,6 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at