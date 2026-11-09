Orthofix Medical Aktie
WKN DE: A2NB0X / ISIN: US68752M1080
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09.11.2026 14:05:23
Orthofix Medical Inc. Q3 Loss Declines
(RTTNews) - Orthofix Medical Inc. (OFIX) released Loss for third quarter of -$6.074 million
The company's bottom line totaled -$6.074 million, or -$0.15 per share. This compares with -$22.795 million, or -$0.57 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 1.1% to $207.862 million from $205.634 million last year.
Orthofix Medical Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$6.074 Mln. vs. -$22.795 Mln. last year. -EPS: -$0.15 vs. -$0.57 last year. -Revenue: $207.862 Mln vs. $205.634 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 825 M To $ 830 M
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