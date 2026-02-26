|
Orthofix Medical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Orthofix Medical hat am 24.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Orthofix Medical ein EPS von -0,750 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 219,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 215,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2,330 USD. Im Vorjahr waren -3,300 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 822,31 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Orthofix Medical 799,49 Millionen USD umgesetzt.
