Orthofix Medical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Orthofix Medical lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,52 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,350 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Orthofix Medical mit einem Umsatz von insgesamt 196,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,58 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at