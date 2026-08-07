Orthofix Medical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Orthofix Medical hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Orthofix Medical -0,360 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Orthofix Medical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 210,9 Millionen USD im Vergleich zu 203,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at