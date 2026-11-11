Orthofix Medical: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Orthofix Medical hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 207,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Orthofix Medical 205,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at