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11.11.2026 06:31:29
Orthofix Medical: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Orthofix Medical hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 207,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Orthofix Medical 205,6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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