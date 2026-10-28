OrthoPediatrics Aktie
WKN DE: A2JAAV / ISIN: US68752L1008
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28.10.2026 02:37:04
OrthoPediatrics: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, OrthoPediatrics (NASDAQ:KIDS) raised its full-year revenue guidance to $270 million to $273 million. Expanding adoption of specialized surgical implants gives the business durable growth across children's hospitals.
Three things management said stand out.
Management launched new pediatric surgical technologies, such as the 3P Hip plating system, which provides specialized implants tailored to children's anatomy. These new product lines command higher average selling prices and pull through demand for existing inventory already placed in hospitals.
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