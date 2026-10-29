OrthoPediatrics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

OrthoPediatrics präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,25 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat OrthoPediatrics mit einem Umsatz von insgesamt 72,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,63 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at