OrthoPediatrics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

OrthoPediatrics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,300 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 70,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at