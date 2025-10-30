OrthoPediatrics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

OrthoPediatrics stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das OrthoPediatrics ein Ergebnis je Aktie von -0,340 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat OrthoPediatrics 61,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 54,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at