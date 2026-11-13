Ortin Laboratories hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ortin Laboratories präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Ortin Laboratories vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,33 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,620 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Ortin Laboratories im vergangenen Quartal 0,4 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 178,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ortin Laboratories 0,1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at